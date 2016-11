'Badhoevedorp 'schoonste', maar de bestrating is een schande'

Wim Eweg, Marjolein Smit en Peter Bosboom (v.l.n.r.) zorgen dagelijks dat het schoon is rond hun winkel in Badhoevedorp. Foto: Jur Engelchor

BADHOEVEDORP - De gemeente Haarlemmermeer afficheert zich nu als ’schoonste winkelgebied van Nederland’. Maar dat is niet helemaal terecht, is de eerste reactie van voorzitter Wim Eweg van winkeliersvereniging Badhoevedorp.

Door Hein Flach - 17-11-2016, 17:19 (Update 17-11-2016, 17:19)

,,Ik was zelf bij de uitreiking aanwezig. In de provincie is Haarlemmermeer uitgekozen als schoonste. Badhoevedorp had de hoogste score. Wij hebben in principe de prijs verdiend’’, vindt de juwelier, gevestigd aan het Lorentzplein.

,,Toen ik zat te wachten op de prijsuitreiking, heb ik er eens goed over nagedacht waarom wij gekozen zijn...