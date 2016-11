’Woon ik in Zwanenburg op heilige wielergrond?’

Baandirecteur Cor Bakker huldigt in de jaren dertig een winnaar op de wielerbaan van Zwanenburg. Bekijk Fotoserie

ZWANENBURG - Zwanenburger Jan Zomer heeft het idee dat hij op ’heilige grond’ woont. Op de plek van zijn huis aan de Talmastraat, of daar vlakbij, heeft in de jaren dertig een grote wielerbaan gelegen. De wielerfanaat is op zoek naar fans die de oude baan van wielerclub HSC De Bataaf nog hebben bezocht.

Door Wessel Mekking - 18-11-2016, 7:02 (Update 18-11-2016, 7:02)

Zijn vader vertelde Jantje Zomer vroeger weleens over de oude wielerbaan. Hij ging daar in de jaren dertig vaak kijken naar wedstrijden en reed soms ook over de...