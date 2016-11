Snelheidscontrole bij school Nieuw-Vennep: ’Mensen rijden als gekken’ [video]

NIEUW-VENNEP - Zeker, bewoner Bert van As van de Kerkstraat in Nieuw-Vennep vindt de actie prachtig waarbij leerlingen van de tegenover liggende St. Antoniusschool automobilisten erop aanspreken als ze donderdag te hard door de straat rijden. Of complimenteren als men zich wel aan de maximumsnelheid van dertig kilometer per uur houdt, die in de schoolzone is toegestaan.

Door Paul van der Kooij - 17-11-2016, 14:26 (Update 17-11-2016, 14:29)

Maar wat hem betreft gebeurt er meer. ,,Want mensen rijden hier echt als gekken door de straat. 's morgens vanaf half acht al. En na...