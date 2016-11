Badhoevedorp is de schoonste van allemaal

BADHOEVEDORP - Van de acht onderzochte Haarlemmermeerse winkelgebieden scoorde Badhoevedorp het beste. Het centrum kreeg een waardering van 7.42. Haarlemmermeer scoorde als geheel een 7.14.

Door Richard Walraven - 17-11-2016, 8:46 (Update 17-11-2016, 8:46)

Daarmee eindigde Badhoevedorp als nummer 61 van in totaal 559. Opvallend is dat de Haarlemmermeerse winkelgebieden vooral in de breedte sterk scoren. Het centrum van Hoofddorp is op plaats 295 met 6.85 het laagst beoordeeld. Zwanenburg 7.33 (86), centrum Nieuw-Vennep 7,30 (93), Toolenburg 7.15 (147), Getsewoud 7.06 (183), Skagerhof 7.05 (188) en ’t Paradijs 7.04 (199) scoren...