Ruimte voor gedenken op begraafplaats

HOOFDDORP - De begraafplaatsen in Haarlemmermeer zullen worden ingericht als gedenkplaatsen voor overledenen.

Door Bart Boele - 17-11-2016, 7:42 (Update 17-11-2016, 7:42)

De toenemende behoefte aan gedenkbijeenkomsten, zoals lichtjesavond rond Allerzielen, is voor de gemeente reden om in te spelen op de hedendaagse wens om stil te staan bij overledenen. ,,We willen van begraafplaatsen echte herdenkingsplaatsen gaan maken waar mensen terecht kunnen als hen dat uitkomt, maar waar ook spontane ideeën kunnen worden gerealiseerd’’, aldus HAP-wethouder Marjolein Steffens. Zij denkt zo’n anderhalf jaar nodig te hebben om met concrete plannen te...