Alphen ligt nog vers in het geheugen

Miranda Buist kijkt of alles wel goed gaa. Haar watervilla (rechts) en de brug op de achtergrond. Bekijk Fotoserie

BEINSDORP/HILLEGOM - Hij staat aan de Haarlemmermeerse zijde bekend als de Hillegommerbrug en in Hillegom spreek men over de Beinsdorperbrug.

Door Hein Flach - 16-11-2016, 16:21 (Update 16-11-2016, 16:21)

Hoe dan ook, het brugdek over de Ringvaart werd woensdag, na 55 jaar trouwe dienst, vervangen. Talloze belangstellenden waren ooggetuige van het inhijsen van de overspanning.

Dat kon het beste worden gezien vanaf de drijvende, tijdelijke fietsbrug over de vaart, op zo’n vijftig meter vanaf de werkplek. De belangstelling was misschien wel zo groot, omdat vers in het geheugen de beelden staan gegrift...