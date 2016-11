Haarlemmermeer wint verkiezing schoonste winkelgebied 2016

HAARLEMMERMEER - De winkelcentra en -straten in Haarlemmermeer zijn de properste van het land. Dat blijkt uit een onderzoek van Nederland Schoon onder 63 gemeenten.

Door Richard Walraven - 16-11-2016, 16:14 (Update 16-11-2016, 17:41)

De poldergemeente is daarom gisteren uitgeroepen tot ’schoonste winkelgebied van Nederland’. Apeldoorn en Zwolle werden respectievelijk tweede en derde in de verkiezing.

Nederland Schoon, een organisatie die de bestrijding van zwerfafval in Nederland tot doel heeft, onderzocht afgelopen zomer 559 winkelgebieden in 63 gemeentes. Daarbij waren ook acht Haarlemmermeerse winkelgebieden, waar bezoekers werden geïnterviewd.

Afvalbakken

Volgens de organisatoren hebben de Haarlemmermeerse winkelgebieden voldoende afvalbakken, goede kwaliteit bestrating en een goede diversiteit in het winkelaanbod. Bovendien geeft het winkelpubliek aan zich veilig te voelen en dat er voldoende groen is.

Wethouder Marjolein Steffens-Van de Water laat in een reactie weten dat de gemeente trots is op de prijs. ,,Deze prijs voor onze ondernemers, schoonmakers en bezoekers van onze winkelcentra. De openbare ruimte is van iedereen, daar zorgen wij in Haarlemmermeer samen goed voor.’’

Het was dit jaar de vierde keer dat Nederland Schoon de verkiezing organiseerde. Haarlemmermeer deed voor het eerst mee in de categorie gemeenten.