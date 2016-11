Première gaat naar De Beren

HOOFDDORP - Horecaketen De Beren wordt de nieuwe exploitant van café-restaurant Première in het Hoofddorpse Cultuurgebouw.

Door Bart Boele - 16-11-2016, 13:52 (Update 16-11-2016, 13:52)

Première is voor De Beren het zoveelste restaurant. De keten bestaat inmiddels uit 26 restaurants en zeventien bezorgrestaurants in Zuid- en Noord-Holland, Noord-Brabant, Flevoland en Utrecht.

Het hoofdkantoor staat in Rotterdam, waar de keten in 1984 begon een restaurant.

De afgelopen maanden heeft De Beren al meerdere nieuwe vestigingen geopend. In oktober een restaurant in Arnhem, in november in Leerdam. De vestiging Hoofddorp wordt binnenkort aan dat rijtje...