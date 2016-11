Naam fusiegemeente wordt Haarlemmermeer

United Photos/Toussaint Kluiters De brug tussen Zwanenburg en Halfweg

HOOFDDORP - De naam 'Haarlemmermeer' is in Nederland zo bekend dat het de naam moet zijn van de gemeente die ontstaat als Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en Spaarnwoude fuseert.

Door Bart Boele - 16-11-2016, 11:16 (Update 16-11-2016, 11:44)

Dat stellen de burgemeesters en de wethouders van de twee buurgemeenten voor aan de gemeenteraden. ,,Er is de afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de marketing van deze naam naar buiten toe'', is hun argument, ,,wat heeft geleid tot nationale naamsbekendheid''.

Volgens de B en W's is de naam Haarlemmermeer van belang voor de nationale uitstraling. Voor de eigen inwoners geldt dat niet. Hun identiteit wordt straks niet bepaald door Haarlemmermeer, maar door het dorp waar zij wonen. Zij zijn ,,primair bewoners zijn van hun kern. Dat uit zich in naamborden van de kernen.''

Waar de naam Haarlemmerliede en Spaarnwoude zal verdwijnen als de beide gemeenteraden voor Haarlemmermeer kiezen, willen de burgemeesters en de wethouders wel zorgen dat de identiteit van die gemeente een plek krijgt in het nieuwe gemeentewapen, logo en de huisstijl van de fusiegemeente die per 1 januari 2018 ontstaat.

Voor de fusie wordt 4,6 miljoen euro uitgetrokken voor 'frictiekosten': geld voor het wegnemen van dubbel werk en dubbele functies. Er is bijvoorbeeld maar een burgemeester en een gemeentesecretaris nodig en dat vergt afvloeiingsregelingen.

Op 24 november zullen de gemeenteraden van beide gemeenten nader worden geïnformeerd.