Een eigen Haarlemmermeerse giftcard

foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Toon van Dooijeweerd en Adam Elzakalai heffen het glas op de Haarlemmermeer Giftcard in gemaal De Cruquius.

CRUQUIUS - In gemaal De Cruquius is de Haarlemmermeer Giftcard gelanceerd.

Door Bart Boele - 16-11-2016, 7:37 (Update 16-11-2016, 7:37)

Een reginale plastic cadeaukaart zoals de landelijke Yourgift er al is. ,,Haarlemmermeer is een pilot om te kijken hoe de giftcard regionaal aanslaat’’, zegt Toon van Dooijeweerd. ,,Als het hier lukt gaan we naar Haarlem, Leiden en andere regio’s.’’

Haarlemmermeer is niet toevallig de proeftuin voor het regionaliseren van de plastic cadeaukaart. Natuurlijk, Schiphol is hier te vinden. Veel lokale bedrijven ook en de komende jaren, als de schijn niet bedriegt, weer...