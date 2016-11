Hoofddorpse pioniers in droneraces [video]

Foto United Photos / Toussaint Kluiters Hoofddorp - Lars Sang Mo Boom met de drone

HOOFDDORP - Schiphol en drones: ze vormen geen ideale combinatie. De onbemande vliegende voertuigjes moeten uit de buurt van de luchthaven blijven, om gevaar voor het vliegverkeer te voorkomen. Toch blijkt het vliegveld een inspiratiebron voor een succesvol bedrijf in droneraces.

Door Walter van Polanen - 16-11-2016, 7:32 (Update 16-11-2016, 7:32)

Lars Sang Mo Boom ontdekte op de luchthaven zijn passie voor vliegen. Inmiddels is de nu 39-jarige Hoofddorper een van de eigenaren van Formula FPV. Het bedrijf is gespecialiseerd in droneraces en gaat binnenkort een samenwerking aan met een internationaal mediabedrijf.

Boom...