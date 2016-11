Venema stopt als voorzitter Hoofddorpse wijkraad Graan voor Visch

HOOFDDORP - Ger Venema stopt per 1 januari als voorzitter van de wijkraad Graan voor Visch in Hoofddorp.

De Hoofddorper kondigt zijn vertrek aan in de digitale wijkkrant van Graan voor Visch.

Venema is ruim acht jaar voorzitter van de wijkraad geweest. Kees Klaassen, penningmeester in het bestuur van de wijkraad, neemt voorlopig de taken van voorzitter waar.