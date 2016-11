Werkstraffen geëist wegens roof weekopbrengst autowasserij Zwanenburg

ZWANENBURG - Het hele jaar had One2Wash aan de Weerenweg in Zwanenburg niet zo’n goede omzet gedraaid. Het was dus een enorme aderlating dat zondagavond 1 november 2015 de gehele weekopbrengst, ruim 2.000 euro, gestolen werd.

Door Hein Flach - 15-11-2016, 16:03 (Update 15-11-2016, 16:32)

Dinsdagochtend stonden drie verdachten van de diefstal voor de meervoudige strafkamer in Haarlem.

Amber S., een 20-jarige Zwanenburgse, beriep zich tijdens de zitting op haar zwijgrecht. Wel werd uit het strafdossier en het onderzoek van de rechtbank duidelijk wat er zo ongeveer was gebeurd.

Camerabeelden

Uit beelden van beveiligingscamera’s...