Kinderboerderijen Haarlemmermeer dagje dicht voor maatregelen vogelgriep

HAARLEMMERMEER - De kinderboerderijen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg hebben dinsdag de deuren gesloten gehouden om maatregelen te kunnen treffen in verband met de vogelgriep.

Door Richard Walraven - 15-11-2016, 16:00 (Update 15-11-2016, 16:27)

Op last van het ministerie van economische zaken mogen bezoekers van kinderboerderijen en dierentuinen immers niet meer in contact komen met vogels.

Dat is een gevolg na de vondst van honderden dode vogels, met name in de Gouwzee bij Monnickendam, die besmet zijn met het vogelgriepvirus H5N8. Dat virus is voor vogels zeer besmettelijk. Ook mensen zouden...