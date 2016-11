Man krijgt balk op zijn hoofd in bedrijfsloods in Boesingheliede

BOESINGHELIEDE - Een man is dinsdag aan het einde van de ochtend gewond geraakt bij een bedrijfsongeval in Boesingheliede. Het slachtoffer kreeg een grote balk op zijn hoofd in een loods aan de Schipholweg.

Door Jan Balk - 15-11-2016, 13:08 (Update 15-11-2016, 13:13)

Twee ambulances en een traumateam werden rond 12:00 uur opgeroepen om hulp te bieden aan het slachtoffer.

De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.