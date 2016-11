OM eist zestien jaar cel voor moord op Raja Draaisma

HOOFDDORP - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdagochtend zestien jaar gevangenisstraf geëist tegen Ferry de G. uit Zaanstad. Het OM acht bewezen dat hij de Hoofddorpse Raja Draasma heeft omgebracht.

De moord op Raja Draaisma vond plaats in de Hoofddorpse wijk Floriande op 22 juni 2015. De 35-jarige Hoofddorpse overleed aan een schotwond in haar hoofd. Hoofdverdachte Ferry de G. beweert dat hij handelde uit zelfverdediging. Raja zou hebben geprobeerd de trekker over te halen.

Dag 2: moordzaak Raja Draaisma [liveblog]

U kunt in dit liveblog de rechtszaak volgen over de moord op de Hoofddorpse Raja Draaisma. Hoofdverdachte is Ferry de G. uit Zaanstad. Twee dagen, maandag en dinsdag, heeft de Haarlemse rechtbank voor de zaak uitgetrokken.

Lees verder...

Het OM gaat daar niet in mee. Het acht bewezen dat Ferry de G. haar met voobedachte rade heeft vermoord.: ,,Ferry is planmatig en met voorbereiding te werk gegaan. Hij heeft Raja vermoord. Op een lafhartige wijze van het leven beroofd terwijl ze riep: Nee, nee niet doen. Haar dochter Indy heeft de paniek gemaakt. De komst van de ambulance en de politie. Er is een onherstelbaar gemis, ook bij Raja's familie. In de strafmaat wordt ook rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Hij kon de beëindiging van de relatie niet verkroppen, was ziekelijk jaloers en bleef haar opzoeken. Met een pathologische achterdocht.''