Bromfiets gestolen in Hoofddorp

Foto: Twitter/Politie

HOOFDDORP - Op de Rosenholm in Hoofddorp is in de nacht van maandag op dinsdag een bromfiets gestolen. De politie is op zoek naar informatie over het voertuig.

Door Jan Balk - 15-11-2016, 10:28 (Update 15-11-2016, 10:37)

Het gaat om een Beta Ark. De politie heeft een foto van de gestolen bromfiets op Twitter gezet.