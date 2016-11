Man uit het water gered in Hoofddorp

Foto Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Een man is maandagavond uit het water gered langs het Dik Trompad in Hoofddorp. Twee voorbijfietsende meisjes zagen hoe de man zwalkte over de stoep en vervolgens in het water viel.

Door Internetredactie - 14-11-2016, 18:59 (Update 14-11-2016, 19:55)

Ze waarschuwden direct de hulpdiensten. Agente hebben de man vervolgens uit het water gered. De man is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.