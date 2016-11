Hoe wonen we in 2040 in Haarlemmermeer?

ILLUSTRATIE LAURENS BOODT ARCHITECT/AM/BARTELS Krijgt ook Haarlemmermeer een Toren van Babel?

HOOFDDORP - Het is moeilijk te voorspellen hoe ’we’ over een kleine 25 jaar wonen in Haarlemmermeer. Dat bleek vrijdag tijdens een symposium over ’wonen in 2040’.

Door Paul van der Kooijp.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl - 14-11-2016, 17:43 (Update 14-11-2016, 17:43)

Zeker, er klonken pleidooien om meer voor 65-plussers te doen. In 2040 zullen ze geen 14 maar 22 procent van de bevolking uitmaken. Een verdubbeling dus. In Hoofddorp en Nieuw-Vennep kunnen de percentages zelfs 33 en 30 worden.

Maar hoe hou je het beste rekening met een dergelijke vergrijzing? Door meer ’eigen’ flatjes te bouwen? Of...