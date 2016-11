Dag 2: moordzaak Raja Draaisma [liveblog]

Eric van Lieshout

HAARLEM - U kunt in dit liveblog de rechtszaak volgen over de moord op de Hoofddorpse Raja Draaisma. Hoofdverdachte is Ferry de G. uit Zaanstad. Twee dagen, maandag en dinsdag, heeft de Haarlemse rechtbank voor de zaak uitgetrokken.

Door Fokke Zaagsma - 15-11-2016, 9:30 (Update 15-11-2016, 10:04)

Verslaggever Jacob van der Meulen houdt u op de hoogte. Dinsdag start de rechtszaak om 9.30 uur. Het Openbaar Ministerie komt met een strafeis tegen de verdachte.

