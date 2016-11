’Meld overlast coffeeshop De Groene Gaper’

HOOFDDORP - Meld overlast van coffeeshop De Groene Gaper. Die oproep doet de wijkraad Hoofddorp-Noord.

Door Wessel Mekking - 14-11-2016, 16:01 (Update 14-11-2016, 16:21)

Donderdag vergadert de klankbordgroep van de shop. De bewonersorganisatie maakt deel uit van de groep.

,,We moeten blijven melden. Als het nu niet helpt, hebben we het in ieder geval gemeld en kunnen we daar, indien nodig, op terugvallen’’, aldus de wijkraad. Als niemand overlast ervaart ’dan hebben we ons tot nu toe zorgen om niks gemaakt’.

Omwonenden, vastgoedeigenaren en ondernemers vreesden overlast door de vestiging van coffeeshop De Groene Gaper op bedrijventerrein Hoofddorp-Noord. De shop opende ongeveer een jaar geleden de deuren. De overlast lijkt tot nu toe mee te vallen.