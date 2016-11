Imamdi (Haarlemmermeer) 'boa' van het jaar 2016

HAARLEMMERMEER - Ja’iesj Imamdi, werkzaam voor de gemeente Haarlemmermeer, is maandagmiddag in Ede uitgeroepen tot buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) van het jaar 2016.

Door Hein Flach - 14-11-2016, 13:20 (Update 14-11-2016, 13:34)

De 19-jarige Imamdi is aangemeld door zijn collega’s, die hem waarderen vanwege zijn collegialiteit en kundigheid.

Hij is ook verbaal sterk. Hij werkte eerst een half jaar als toezichthouder, en sinds een jaar is hij BOA in de poldergemeente.

Zijn werkgebied is Schiphol, Badhoevedorp, Zwanenburg en Vijfhuizen, samen met drie andere collega’s.

