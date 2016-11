Vaten met drugsafval gedumpt in Vijfhuizen

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

VIJFHUIZEN - Langs de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen is zaterdagochtend een aantal vaten met vermoedelijk drugsafval aangetroffen.

De omgevingsdienst, brandweer en politie werden erbij gehaald om onderzoek te doen. Op de vaten staat een label van aceton, een vloeistof die bij de productie van synthetische drugs word gebruikt.

Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk aceton in de vaten zit. De vaten zullen in de loop van de dag door een gespecialiseerd bedrijf worden opgehaald.

De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst van de vaten.