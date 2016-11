Verwarde toeriste uit hotel Hoofddorp gehaald

HOOFDDORP - De politie is vrijdagavond met meerdere eenheden uitgerukt naar Best Western Amsterdam Airport Hotel aan de Vuursteen in Hoofddorp voor een ernstig verwarde toeriste.

De 28-jarige Amerikaanse vrouw werd aangehouden en door agenten meegenomen naar het bureau waar ze medische begeleiding kreeg.

De politie kon niet aangeven waardoor de vrouw verward was geraakt en doet vanuit privacy-overwegingen verder geen uitspraken over de soort medische hulp die de vrouw ontving.