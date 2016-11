’Getsewoud-west versneld ontwikkelen’

Foto Google Maps

NIEUW-VENNEP - De gemeente onderzoekt serieus of Getsewoud-west tussen Drie Merenweg en IJweg, versneld kan worden ontwikkeld. Dat meldde wethouder wonen Tom Horn vrijdagmiddag tijdens een symposium over ’Wonen in 2040’.

Door Paul van der Kooij - 11-11-2016, 20:33 (Update 11-11-2016, 21:01)

Toen de crisis enkele jaren geleden toesloeg, werden de uitbreidingsplannen voor Getsewoud ’in het vet gezet’. Eerst moesten de Parels langs de Ringvaart' worden ontwikkeld - van Cruquius tot Lisserbroek. Voor 2030 zou een verdubbeling van Getsewoud niet aan de orde zijn.

Nu de vraag naar woningen snel groeit, kan Getsewoud-west goed...