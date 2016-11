Sanne (16) overvallen in eigen achtertuin in Lisserbroek

Foto United Photos/Paul Vreeker Sanne van Dijk en haar moeder Nicole Bakker in het poortje waar de overval plaatsvond.

LISSERBROEK - Het klinkt als een scène uit een film, maar voor Sanne van Dijk werd het donderdag werkelijkheid. De Lisserbroekse kreeg in haar eigen achtertuin een pistool op zich gericht en moest haar brommer afstaan. De scooter is inmiddels terecht, de politie is nog op zoek naar de daders.

Door Alex Stolwijk - 11-11-2016, 19:40 (Update 11-11-2016, 19:40)

Sanne (16) was donderdagavond rond 22.15 uur maar heel even de deur uit, het hek van de tuin van haar huis aan de Narcissenstraat stond nog open.

„Ze was alleen even een vriendin...