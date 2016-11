D66-raadslid wil meer parkeerplekken bij NS-station in Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - Er zijn dringend meer parkeerplaatsen nodig bij NS-station Nieuw-Vennep. Overal staan auto’s in het gras. En twee hokjes om te schuilen met slecht weer is veel te weinig. Dat vindt D66-raadslid Pablo Meegdes.

Door Bart Boele - 11-11-2016, 16:33 (Update 11-11-2016, 16:36)

Hij vraagt B en W om actie. Als die nodig is wil verkeerswethouder Derk Reneman (VVD) daar graag toe overgaan, maar volgens hem is dat niet zo.

,,Er wordt wel eens in het gras geparkeerd, maar volgens onze waarnemingen is het parkeerterrein toereikend. Ik wil best met de...