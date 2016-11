Strudelfest met metalcovers en polkapunk

Archieffoto United Photos De band Pendejo trad vorig jaar op tijdens het Strudelfest in Hoofddorp.

HOOFDDORP - Deathmetal, polkapunk en sfeervolle dance. Het zijn een paar van de vele muziekgenres die zaterdag te horen zijn bij het Strudelfest in poppodium Duycker. De deuren gaan open om 12.30 uur en het festival gaat door tot 4 uur ’s nachts.

Door Wessel Mekking - 11-11-2016, 16:21 (Update 11-11-2016, 16:38)

Een van de headliners is het Duitse Necrotted, dat deathmetal speelt. St. Tropez, dat bestaat uit leden van Go back to the zoo, brengt garagepunk.

Pene Corrida maakt metalcovers van pophits. De groep is ’proud to be fout’. Belg Mr Marcaille is in zijn eentje een punkband mét cello.

De organisatie belooft een intiem en knus festival, met meer experiment dan tijdens vorige edities. Voor het festival zijn nog kaarten te koop.