Geen wachtlijst schuldsanering in Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Er is geen wachtlijst in Haarlemmermeer voor wie een beroep doet op schuldhulpverlening. Dat wil echter niet zeggen dat mensen die zich aanmelden meteen worden geholpen.

Door Bart Boele - 13-11-2016, 20:16 (Update 13-11-2016, 20:16)

In 2016 zijn in Haarlemmermeer tot nu toe 995 aanvragen afgehandeld, waarvan 591 binnen de termijn van acht weken. De overschrijding van de afhandelingstermijn van 41 procent is verklaarbaar, zegt het college van B en W in antwoord op vragen van de gemeenteraadsleden Maaike Ballieux (GroenLinks) en Herman Koning (CDA).

Voorschotten

De raadsleden sloegen aan op...