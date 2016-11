’Dreamershome’ uit Haarlemmermeer voor kinderen Cebu

HOOFDDORP - De afdeling Haarlemmermeer van Terres des Hommes start een nieuw project in zusterstad Cebu, op de Filipijnen. De Vereniging Haarlemmermeer Cebu (VHC) betaalt maximaal de helft mee.

Door Bart Boele - 11-11-2016, 15:40 (Update 11-11-2016, 16:41)

Het gaat om een ’dreamershome’, kwam voorzitter Ferry Huurman bij de gemeenteraad vertellen: een opvang voor kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) misbruik en (slaven)arbeid. ,,Zij krijgen therapie, opleiding en medische zorg’’, aldus Huurman.

Het project kost 30.000 euro per jaar. ,,Voor ons is dat teveel. Wij verkopen tweede hands spullen in onze winkel...