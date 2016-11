Kippenopvang Rijsenhout hoeft niet op te hokken

RIJSENHOUT - De vogelgriep is terug in Nederland en staatssecretaris Van Dam heeft een ophokplicht voor bedrijven afgekondigd. Michelle Eigenhuis, die in Rijsenhout een opvanglocatie van Red een Legkip runt, houdt de ontwikkelingen in de gaten. Maar de kippen blijven voorlopig buiten.

Door Alex Stolwijk - 11-11-2016, 15:07 (Update 11-11-2016, 16:47)

Eigenhuis heeft zo’n vijftig kippen rondlopen. „Onze kippen zijn sowieso al afgeschermd van andere vogels maar ik ben wel voorzorgsmaatregelen aan het treffen voor als het toch nodig is om ze naar binnen te halen.”

Hoewel uitbraken van vogelgriep in het verleden verregaande gevolgen hadden, voorziet Eigenhuis geen problemen. „Ik maak me niet direct zorgen, maar ben wel voorzichtig.”