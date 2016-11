Scooter na bedreiging gestolen in Lisserbroek

LISSERBROEK - Een zestienjarig meisje is donderdagavond beroofd van haar scooter. Dat gebeurde in de Narcissenstraat in Lisserbroek.

Door Jan Balk - 11-11-2016, 12:06 (Update 11-11-2016, 12:22)

Het slachtoffer werd rond 22:15 uur vanuit het niets bedreigd door twee mannen. Door één van de daders kreeg het slachtoffer een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op zich gericht.

De scooter werd afgegeven en daarna gingen de twee belagers er vandoor in de richting van de Lisserweg. De politie is op zoek naar getuigen.