Renovatie raadhuis Hoofddorp komt op 19 miljoen

HOOFDDORP - Negentien miljoen euro voor de renovatie van het oude deel het raadhuis is wel heel veel geld vindt de gemeenteraad. Vooral als je straks je paspoort ophaalt bij een balie in het Cultuurgebouw.

Door Bart Boele - 10-11-2016, 21:10 (Update 10-11-2016, 21:28)

Die renovatie is onderdeel van een totaalplan dat 32 miljoen kost: de renovatie, publieksbalies in het Cultuurgebouw en een werkhuis voor ambtenaren ernaast. Het plan roept veel vragen op bij de gemeenteraad. De voorbereiding kost te veel, het is te weinig uitgewerkt, waar is de duurzaamheid, zijn...