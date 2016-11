Gabberkoning Dano vindt rust in Hoofddorp [video]

,,We gaan de ruiten van de Hema eruit trillen.''

HOOFDDORP - Gabberkoning wordt hij ook wel genoemd. In de jaren negentig draaide dj Dano tijdens talloze feesten over de hele wereld voor duizenden gabbers. Van de Thunderdome-verzamelalbums waarop zijn nummers stonden, werden drie miljoen exemplaren verkocht. Tegenwoordig woont Daniël Leeflang (46) in een rijtjeshuis in Overbos.

Door Wessel Mekking - 11-11-2016, 5:12 (Update 11-11-2016, 5:12)

Vrijdagavond draait Dano bij de Hoofddorpse Boekhandel Stevens, een ideetje van mede-eigenaar Lisa Snijders. De dj signeert het boek met zijn verhaal, ’Wat de fok, ouwe’, en draait gabbermuziek. Iedereen is welkom om gratis te...