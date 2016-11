Citymarketing haalt toeristen naar Haarlemmermeer

Publiciteitsfoto Museum Cruquius is een van de toeristische troeven van Haarlemmermeer.

HAARLEMMERMEER - De in 2010 ingezette citymarketing van Haarlemmermeer is volgens de gemeente een succes. ,,Onze citymarketingaanpak werkt en wordt steeds herkenbaarder in het veld. De bekendheid van ons gevoerde beeldmerk is van 44 naar 73 procent gestegen, een percentage waar menig merk jaloers op is.’’

Door Bart Boele - 10-11-2016, 21:41 (Update 10-11-2016, 22:22)

Werd de afgelopen jaren gewerkt aan de trots van de inwoners op ’hun’ Haarlemmermeer, nu dat is bereikt, gaat de citymarketing zich richten op het naar de poldergemeente lokken van dagjesmensen en zakelijke toeristen.

In de Citymarketingvisie...