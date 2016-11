Rijsenhout wil herstel vertrouwen in gemeente

RIJSENHOUT - De dorpsraad Rijsenhout hoopt op herstel van de vertrouwensrelatie met de gemeente Haarlemmermeer.

Door Bart Boele - 10-11-2016, 14:22 (Update 10-11-2016, 15:20)

,,Wij richten ons op de hoop dat nieuw vertrouwen in de gemeente gerechtvaardigd is’’, aldus de dorpsraad deze week in een verklaring. Daarmee wordt gemotiveerd waarom er geen bezwaar is ingediend tegen de komst van tomatenkweker Schenkeveld.

Kassencomplex

Schenkeveld wil een groot kassencomplex neerzetten in het Primavieragebied, dat is gelegen op de hoek van Aalsmeerderweg en Bennebroekerweg. Precies daar, zijn dorpsraad en gemeente overeengekomen, zou een recreatiegebied voor Rijsenhout...