Inbreker (25) zit zeker twee weken vast

HOOFDDORP - Een 25-jarige man uit Hoofddorp die deze week door de politie is aangehouden op verdenking van woninginbraak blijft nog tot 21 september vastzitten.

Dat heeft de officier van justitie besloten in het kader van een onderzoek naar woninginbraken in Haarlemmermeer.

Deze maand werd dertien keer ingebroken in Haarlemmermeer en er waren nog eens zes pogingen tot inbraak. Of de Hoofddorper bij meerdere inbraken betrokken is geweest, moet nog blijken.

De politie kan nog niet zeggen of hij de zogenaamde ’cilindertrek’-methode heeft toegepast....