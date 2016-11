Bakker Gorthuis uit Hoofddorp scoort landelijk met cake en brood

Aria en Peter Gorthuis met de beker voor het beste meergranenzuurdesembrood. Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Al tweemaal was zijn roombotercake uitgeroepen tot de beste van Noord-Holland.

Door Paul van der Kooij - 10-11-2016, 12:00 (Update 10-11-2016, 12:00)

Dat hij nu een derde plaats in de wacht heeft gesleept tijdens dé landelijke bakkersvakwedstrijd, vervult bakker Peter Gorthuis uit Hoofddorp met extra veel trots. ,,Want daar deden wel 250 bakkers aan mee, uit het hele land’’, kijkt hij terug. Brons was er ook voor zijn meergranenzuurdesembrood. Het zit pas een jaar in het assortiment en voor wedstrijden was het nog niet ingezonden. Omdat hij toch met cake naar de wedstrijd in Drachten wilde afreizen, dacht de bakker: ,,Laat ik ook een broodje meenemen. Want zuurdesem, dat door het lange rijzen heel smakelijk is en extra lang vers en krokant blijft, is hot. En misschien levert het wel bruikbare tips op,’’

De smaak van het brood en de cake vonden de juryleden ’natuurlijk perfect’, kijkt Gorthuis terug. ,,Daar konden ze niet omheen.’’ Op de structuur hadden ze wel wat aan te merken. Vooral bij de cake was die ’iets te grof’. Oftewel: er hadden meer luchtgaatjes in gemoeten. Gorthuis wijt dat aan een ovenstoring, de afgelopen week. ,,Daardoor moesten we alle zeilen bijzetten.’’

Inmiddels is die storing gelukkig verholpen, zodat het bakkersteam flink wat extra winnaars kan gaan bakken. Gorthuis verwacht recordverkopen, gezien de keren dat de cake een prijs won in de provincie. ,,En volgend jaar gaan we voor de eerste prijs landelijk gezien.’’