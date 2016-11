Nieuw terminalmodel Schiphol nodig

illustratie paul mijksenaar Mijksenaar wil een terminal waarbij je in één lijn doorloopt naar het vliegtuig.

SCHIPHOL - De luchthaven Schiphol is toe aan een nieuw ontwerp van de terminal en gate. Een waarbij je vanuit de vertrekhal in één lijn naar je vliegtuig loopt.

Door Frans van den Berg - 10-11-2016, 10:25 (Update 10-11-2016, 11:08)

Die kans doet zich de komende jaren voor met de bouw van een nieuwe terminal en pier. Overigens heeft Schiphol daar nog geen ontwerp voor: de aanbesteding is nog niet zover.

Maar Paul Mijksenaar, die met zijn bedrijf al jaren betrokken is bij de bewegwijzering op luchthavens, heeft wel een idee van hoe de ideale terminal moet worden. In het boek De Adaptieve Luchthaven, dat vrijdag tijdens een symposium in pakhuis De Zwijger wordt gepresenteerd, zet hij zijn plan uiteen.

Volgebouwd

Het huidige Schiphol is teveel volgebouwd, met steeds weer nieuwe pieren, lounges met winkels, etages en vertrekhallen die aan elkaar worden vastgebouwd. „Reizigers wantrouwen het om naar een onbekende andere verdieping te moeten. Reizigers willen zo vroeg mogelijk een overzicht hebben van alle processen, van inchecken tot de gate. Reizigers willen altijd rechtuit blijven lopen, dus zo min mogelijk splitsingen en de loopafstanden moeten kort zijn”, is zijn ervaring.

Met dat in het achterhoofd moet de ideale vertrekhal volgens hem bestaan uit één langgerekte ruimte. Men komt op een hoog punt het gebouw binnen en daalt per proces bijna ongemerkt een stukje. De gates zijn al van ver af te zien. Bij aankomst gaat men een etage lager in één stroom langs de paspoortcontrole, door de bagagehal, langs de douane en naar het treinstation.

Veiligheid

In het boek doet ook architectuurhistoricus Marieke Berkers nog enkele voorstellen. Zij vreest dat de luchthaven steeds meer een Security City wordt, met overal camera’s en andere controlemechanismen. De veiligheid van de belangrijkste infrastructuur wordt steeds belangrijker. „Maar maak die dan zo min mogelijk zichtbaar en merkbaar. De luchthaven moet immers een sprookjeswereld worden. De moderne mens weet precies hoe de controlemaatschappij in elkaar steekt, maar hij zal er zo min mogelijk van willen merken. Het grootste gevaar is wanneer men Schiphol oncomfortabel vindt en gaat mijden.”