Schiphol: Roer moet om

SCHIPHOL - Het roer moet drastisch worden omgegooid bij Schiphol. De luchthaven kan niet onbeperkt blijven groeien. De luchthaven moet een innovatiehub worden en meer samenwerken met de omgeving.

Door Frans van den Berg - 10-11-2016, 10:19 (Update 10-11-2016, 10:55)

Dat is de rode lijn die blijkt uit het boekwerkje ’De adaptieve luchthaven’.

Dat is ook het thema van het symposium vrijdagmiddag, van het Podium voor architectuur Haarlemmermeer en Schiphol in het debatcentrum Pakhuis De Zwijger in Amsterdam.

In de bundel blikken deskundigen terug op honderd jaar Schiphol en wordt uiteraard ook naar de toekomst...