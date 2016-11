N201 tussen Hoofddorp en Uithoorn afgesloten

Foto’s: Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

ROZENBURG - Bij een ongeval op de Rozenburgdreef oftewel de N201 in Rozenburg waren donderdagochtend drie personenwagens en een vrachtwagen betrokken. In verband met het ongeluk was de N201 tussen Hoofddorp en Uithoorn enige tijd afgesloten.

Door Jan Balk - 10-11-2016, 10:13 (Update 10-11-2016, 10:57)

Het ongeval gebeurde in de richting van de Waterwolftunnel ter hoogte van de afrit Rozenburg/Rijsenhout. Eén van de voertuigen had niet door dat het verkeer stil stond en botste achterop zijn voorganger.

Meerdere ambulances werden opgeroepen om te assisteren. Uiteindelijk raakte niemand gewond. Door het ongeval ontstond er een lange file op de N201. Inmiddels is de weg weer open.