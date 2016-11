Windzwaard Hoofddorp geeft weer licht

HOOFDDORP - Het Windzwaard geeft weer licht. Sinds woensdagavond doet de verlichting in het kunstwerk op de rotonde Deltaweg-Bennebroekerweg het weer.

Door Wessel Mekking - 9-11-2016, 21:26 (Update 9-11-2016, 21:26)

Het 33 meter lange Windzwaard was vrijdag, na maanden in duisternis gehuld te zijn geweest, van een massa nieuwe ledlampen voorzien. Maar een dag later trad een storing op, waarvan de oorzaak nog onduidelijk is. Woensdag is de verlichting gerepareerd.