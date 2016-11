Vervuiling Zwaanshoek blijkt ernstiger

ZWAANSHOEK - De bodemvervuiling in Zwaanshoek is ernstiger dan verwacht. In september dacht de gemeente Haarlemmermeer de zaak in beeld te hebben, maar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied signaleert meer verontreiniging dan gedacht.

Door Bart Boele - 9-11-2016, 20:08 (Update 9-11-2016, 20:08)

In de omgeving van de Waltmanstraat en de Noppenstraat zijn peilbuizen geplaatst om het diepere grondwater in de gaten te houden. In die buurt is een sterke ondergrondse verontreiniging vastgesteld, waarvan nog niet duidelijk is hoe ver in de woonwijk die is doorgedrongen.

De komende tijd hopen omgevingsdienst en gemeente de verontreiniging in kaart te brengen. Tot nu toe wordt er van uitgegaan dat de vervuiling geen risico oplevert voor de volksgezondheid. De oorzaak is niet bekend. ,,Er is in het verleden veel gebeurd aan de Hanepoel en daar werd niet op gelet’’, zegt secretaris Henk Ruighaver van de dorpsraad.