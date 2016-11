Paul Meijer (Forza): ’De verkiezing van Donald Trump is fantastisch’

PR-Foto Paul Meijer: ,,Tachtig procent tegen.’’

HOOFDDORP - ,,Ongelooflijk. Ik vind het fantastisch’’, zegt Haarlemmermeers Forza-voorman Paul Meijer over de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. ,,Niet dat ik Trump zo goed vind, maar ik vind Hillary Clinton verschrikkelijk.’’

Door Bart Boele - 9-11-2016, 20:07 (Update 9-11-2016, 20:53)

Meijer ziet een trend. Na de keuze in Groot-Brittanië voor de Brexit en de verkiezing van Trump in Amerika gaat er meer volgen. ,,De AfD in Duitsland, Le Pen in Frankrijk. Je gaat het overal zien. De gevestigde politiek weet niet hoe ze met deze ontwikkeling moet omgaan. Ze zijn in paniek.’’

Dus Geert Wilders volgend jaar in Nederland vanwege dezelfde paniek? ,,Absoluut’’, zegt Meijer, ,,dat hoort bij de ontwikkeling die je nu overal ziet.’’

Debiel

Over de Verenigde Staten maakt hij zich toch wel een beetje zorgen. ,,CNN heeft 91 procent van de tijd in de aanloop naar de verkiezingen Trump weggezet als debiel, incompetent en een man die niet van vrouwen af kan blijven. En die wordt president van de Verenigde Staten! Ongelooflijk. Ik heb alle debatten tussen Clinton en Trump gevolgd. Het was tenenkrommend, alleen maar persoonlijke aanvallen. Ik wil niet veel zeggen, maar ik had zo’n debat beter gedaan’’, aldus Meijer.

Forza Haarlemmermeer heeft Trump op twitter zelfs gefeliciteerd met zijn verkiezing. Anderen denken daar anders over, volgens dit medium. CDA’er Ed Koster uit Vijfhuizen: ,,De strijd der politieke minkukels is over. Mijns inziens zijn allebei ongeschikt als president van de USA.’’

Waar VVD’er Mark Mees zegt ,,Of polls worden steeds onbetrouwbaarder of het wensdenken werkt mediamanipulatie in de hand’’ reageert HAP-raadslid Brigitte van der Erve met ,,He-le-maal waar. Vooral je 2e punt. De media moet zich eens goed achter de oren gaan krabben. Zeker ook de NL-media!’’

Pablo Meegdes (D66) deelt dat hij verward is opgestaan: ,,Wakker worden en zien dat Trump waarschijnlijk gaat winnen. Kan er nog niet helemaal bij.’’ Dat geldt ook voor zijn partijgenoot Martin Meiland. Ondertussen geniet Forza van de Trump-zege en vooral de reacties daarop van anderen.

,,Amerika heeft vooral anti establishment gestemd waar de corrupte Clinton het boegbeeld van is’’, zegt Michel van Dijk. En ook: ,,Mickey Mouse had van Trump kunnen winnen. Alleen corrupte Clinton niet.’’