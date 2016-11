Verbazing over ’Alice in Wonderland’-houding Hoofddorpse kapper

HAARLEM - Wat doet de politie als ze een tip krijgt dat er een auto wordt gestript in een garagebedrijf aan de Beetslaan in Hoofddorp? Dan gaan agenten een kijkje nemen.

Door Hein Flach - 10-11-2016, 7:00 (Update 10-11-2016, 7:00)

Dat gebeurde dan ook in de avond van 19 augustus. In de werkplaats was Armeen A., kapper van beroep, in het bedrijf van zijn vader aan het sleutelen aan een bijna gloednieuwe Peugeot 108. Hoewel zijn vader, na telefonisch overleg met zijn zoon, geen toestemming gaf te pand te betreden, liet...