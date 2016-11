Vijfhuizenaar laat magneetkwestie achter zich en haalt alsnog rijbewijs

Archieffoto United Photos Frank Risseeuw en Henny van Son.

CRUQUIUS - Twee weken geleden ging zijn rij-examen niet door omdat de verplicht gestelde magneetsticker met daarop de naam van zijn rijschool ontbrak op de auto, maar deze woensdag heeft Frank Risseeuw (17) alsnog zijn rijbewijs gehaald.

Door Paul van der Kooij - 9-11-2016, 15:57 (Update 9-11-2016, 16:34)

De opluchting is dan ook groot bij de Vijfhuizenaar - een notoire zenuwlijder - én zijn rij-instructrice Henny van Son. ,,Want ik had er niet aan moeten denken dat dat akkefietje bij hem zou doorwerken.’’

Het lesuurtje voor het examen had ze opgevrolijkt met een doos...