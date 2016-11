In weekend lopen naar Hoofddorpse zorgcentra

Foto Hein Flach Herman Koning tijdens een excursierit van de shuttlebus dit voorjaar.

HOOFDDORP - Vier zorgcentra in Hoofddorp zijn in het weekeinde slecht bereikbaar per openbaar vervoer.

Door Bart Boele - 9-11-2016, 8:37 (Update 9-11-2016, 8:37)

Bezoekers, vaak op leeftijd of slecht ter been, moeten honderden meters lopen vanaf de bushalte.

De buurtbus die bijna voor de deur stopt, is geen alternatief, want die rijdt niet op zaterdag en zondag. CDA-raadslid Herman Koning wil hier samen het HAP-collega Tim van Essen aandacht voor vragen.

Deze situatie is afgelopen voorjaar ontstaan toen Connexxion-bus 340 een nieuwe halte kreeg bij de Geniedijk. Sindsdien wordt niet meer gestopt...