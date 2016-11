Zoeken naar locatie voor azc in Haarlemmermeer stopgezet

HOOFDDORP - De zoektocht naar een geschikte locatie voor een asielzoekerscentrum (azc) in Haarlemmermeer is stopgezet. De gemeenteraad vroeg daar begin september al om.

Door Bart Boele - 8-11-2016, 19:35 (Update 8-11-2016, 19:35)

Inmiddels heeft de rijksoverheid aangegeven dat er voor 2016 en 2017 voldoende opvangcapaciteit voor vluchtelingen voorhanden is.

Gezien de nood die eerder hoger was, startten B en W van Haarlemmermeer een onderzoek naar mogelijk geschikte locaties voor de vestiging van een azc voor ongeveer twee jaar. Het enige dorp dat daar niet bij werd betrokken was Vijfhuizen, omdat daar al een crisis- en een noodopvang gevestigd zijn geweest.

,,We hebben het locatie-onderzoek stopgezet’’, zegt PvdA-wethouder Tom Horn. Er is volgens hem nog geen meest geschikte locatie in beeld gekomen. ,,Het onderzoek was nog niet klaar.’’

Mocht de situatie veranderen en er wel een azc in Haarlemmermeer moeten komen, wordt het onderzoek weer opgepakt. Horn verwacht dat de gemeente zeker een half jaar nodig heeft voordat ergens een azc zou kunnen worden gevestigd. Na de locatiekeuze wordt dan een participatietraject voor omwonenden gestart. Zij kunnen niets doen tegen de komst van een azc, alleen meepraten over de inrichting van het centrum en maatregelen in de omgeving ervan.

Mogelijk is later nog een azc in Haarlemmermeer nodig. ,,Het is niet uit te sluiten dat er na 2017 meer opvangplekken nodig zijn’’, stelt de staatssecretaris. Om te voorkomen dat in zo'n situatie achter de feiten aan wordt lopen wil hij nadere afspraken maken met gemeenten en het overkoepelende orgaan de VNG.