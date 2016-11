Nog onderzoek naar oorzaak malheur Windzwaard

Zo had Het Windzwaard moeten worden.

HOOFDDORP - De gemeente Haarlemmermeer kan nog niet zeggen waardoor de verlichting in Het Windzwaard weer kapot is gegaan.

Door Wessel Mekking - 8-11-2016, 17:52 (Update 8-11-2016, 17:52)

Volgens een woordvoerster wordt daar nog steeds onderzoek naar gedaan. Vrijdag kreeg het kunstwerk op de rotonde Bennebroekerweg-Deltaweg na lange tijd nieuwe ledverlichting, een dag later was het alweer kapot.

Op social media is een storm aan kritiek ontstaan na de zoveelste tegenslag rond het kunstwerk. Zo wordt het een ’kansloos’ ding genoemd. Ook worden grappen gemaakt over Het Windzwaard. Iemand vraagt zich bijvoorbeeld af of de stekker er wel in zit. Ook wordt geopperd het kunstwerk te versieren met kerstlichtjes.