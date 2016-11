Politie waarschuwt voor stijging van aantal inbraken in Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - De Haarlemmermeerse politie waarschuwt voor een grote stijging van het aantal inbraken. Sinds dinsdag 1 november werd in totaal dertien keer ingebroken in de poldergemeente. Daar komen ook nog eens zes pogingen bij.

Door Wessel Mekking - 8-11-2016, 17:43 (Update 8-11-2016, 17:43)

De politie heeft vrijdag in Nieuw-Vennep twee verdachten op heterdaad kunnen aanhouden. Dat gebeurde na een inbraak in Regulierspoort en een poging daartoe in Hofpoort. Maar ook na die aanhoudingen werd nog meerdere keren ingebroken in Haarlemmermeer. Relatief vaak gebeurde dat op donderdag en vrijdag.

Het meest werden Hoofddorp en Nieuw-Vennep afgelopen week bezocht door inbrekers. Vijf keer werd in beide plaatsen ingebroken of werd een poging gedaan. In Badhoevedorp was dat drie keer het geval, in Rijsenhout twee keer en in Vijfhuizen en Zwaanshoek elk één keer.

Ook een week eerder was al sprake van een inbraakgolf. Vooral in Badhoevedorp en Nieuw-Vennep was het raak. In alle negen gevallen gebruikten de inbrekers toen dezelfde methode om binnen te komen, namelijk ’cilindertrekken’. Daarbij trekken ze de kern van een cilinderslot uit de deur door daar een schroef in te draaien waar ze veel druk op zetten.

Ook afgelopen week werd volgens de politie veel gebruikgemaakt van deze werkwijze. Maar ook werden kraken gepleegd door ramen te forceren.

De politie roept op om verdachte situaties altijd te melden via 112. Ook verwijst ze naar www.maakhetzeniettemakkelijk.nl om inbraken te voorkomen.